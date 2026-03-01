В махачкалинском "Динамо" оценили состоянии поля на "Анжи-Арене" после матча с "Рубином"

"Поле в хорошем состоянии, если учесть, что снег был липким и тяжелым - не давал показать хорошее качество футбола. Однако у нас поле в очень хорошем состоянии. Футболисты нашей команды и "Рубина" самим качеством поля были довольны", - сказал Газизов.
Матч 19-го тура Российской Премье-Лиги между махачкалинским "Динамо" и казанским "Рубином" состоялся вчера, 28 февраля. Встреча проходила в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 2:1. Три очка махачкалинцам принес нападающий Хазем Мастури, реализовавший пенальти на 90-й минуте игры.
Команда Вадима Евсеева набрала 18 очков и покинула зоны стыков, поднявшись на 12-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"