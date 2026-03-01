Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Черноморец
15:30
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

В махачкалинском "Динамо" оценили состоянии поля на "Анжи-Арене" после матча с "Рубином"

Генеральный директор "Динамо»" Мх Шамиль Газизов высказался о состоянии газона на домашнем стадионе команды.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Поле в хорошем состоянии, если учесть, что снег был липким и тяжелым - не давал показать хорошее качество футбола. Однако у нас поле в очень хорошем состоянии. Футболисты нашей команды и "Рубина" самим качеством поля были довольны", - сказал Газизов.

Матч 19-го тура Российской Премье-Лиги между махачкалинским "Динамо" и казанским "Рубином" состоялся вчера, 28 февраля. Встреча проходила в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 2:1. Три очка махачкалинцам принес нападающий Хазем Мастури, реализовавший пенальти на 90-й минуте игры.

Команда Вадима Евсеева набрала 18 очков и покинула зоны стыков, поднявшись на 12-ю строчку в турнирной таблице.

Источник: "Чемпионат"

