В махачкалинском "Динамо" оценили состоянии поля на "Анжи-Арене" после матча с "Рубином"

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

"Поле в хорошем состоянии, если учесть, что снег был липким и тяжелым - не давал показать хорошее качество футбола. Однако у нас поле в очень хорошем состоянии. Футболисты нашей команды и "Рубина" самим качеством поля были довольны", - сказал Газизов.