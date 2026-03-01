Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Динамо
0 - 0 0 0
Крылья Советов1 тайм
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Колыванов рассказал, в каком случае "Спартак" выиграет у "Сочи"

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, что "Спартак" выиграет. Максимум, на что мог бы рассчитывать в "Сочи", - ничья. "Спартак" явно сильнее, если он не будет заниматься ерундой, то победит", - цитирует Колыванова "Матч ТВ".

Матч 19-го тура Российской Премьер-лиги, в котором "Сочи" встретится с московским "Спартаком", состоится сегодня, 1 марта. Игра пройдет на сочинской арене "Фишт" и начнется в 16:30 по Москве.

Красно-белые находятся на 6-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 29 набранных очков. Сочинцы набрали всего 9 баллов и занимают последнюю 16-ю строчку.

