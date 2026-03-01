Колыванов рассказал, в каком случае "Спартак" выиграет у "Сочи"

Фото: ФК "Спартак"

"Думаю, что " Спартак " выиграет. Максимум, на что мог бы рассчитывать в "Сочи", - ничья. "Спартак" явно сильнее, если он не будет заниматься ерундой, то победит", - цитирует Колыванова "Матч ТВ"

Матч 19-го тура Российской Премьер-лиги, в котором "Сочи" встретится с московским "Спартаком", состоится сегодня, 1 марта. Игра пройдет на сочинской арене "Фишт" и начнется в 16:30 по Москве.Красно-белые находятся на 6-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 29 набранных очков. Сочинцы набрали всего 9 баллов и занимают последнюю 16-ю строчку.