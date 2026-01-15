Испанский специалист возглавил московскую команду 5 января.
"Через полгода болельщики "Спартака" начнут говорить, что попали в замкнутый круг. Карседо не будет выигрывать. Красно?белым нужен хороший тренер, чтобы выиграть чемпионство. Не понимаю, почему "Спартак" берет таких тренеров. Они взяли восемь иностранцев и срослось только у Карреры. Мне кажется, что они допустили ошибку, и через полгода мы будем говорить об очередной неустойке", — отметил Гришин в беседе с "Матч ТВ".
До "Спартака" Хуан Карседо возглавлял "Пафос", с которым выиграл Кубок (2023/2024) и чемпионат Кипра (2024/2025).
После первого отрезка чемпионата России "Спартак" с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Контракт Карседо с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года.
Гришин не верит в успех Карседо в "Спартаке"
Бывший российский футболист Александр Гришин поделился ожиданиями от работы Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"