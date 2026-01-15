Как сообщила пресс-служба клуба, контракт с футболистом был расторгнут по соглашению сторон.
Лисакович выступал за "Целе" с сентября 2025 года и провел в составе команды 14 матчей, в которых отметился 4 результативными передачами.
В России Виталий выступал за "Локомотив" (2020–2021; 53 матча, 5 забитых мячей, 7 результативных передач), "Рубин" (2022–2023; 46 игр, 16 голов, 5 ассистов) и "Балтику" (2024–2025; 36 матчей, 10 забитых мячей, 5 голевых пасов).
Экс-игрок "Рубина" Лисакович покинул "Целе"
Фото: ФК "Балтика"