ЦСКА договорился о трансфере Вильягры в бразильский клуб — источник

Московский ЦСКА согласовал переход полузащитника Родриго Вильягры в бразильский "Интернасьонал".
Об этом сообщает журналист Иван Карпов. По сведениям инсайдера, Вильягра перейдет в "Интернасьонал" на правах аренды с обязательным выкупом за 5 млн долларов.

Бразильский клуб должен будет выкупить футболиста, если он отыграет за клуб не менее 60% матчей, армейцы также получат 10% с будущей перепродажи игрока.

Родриго Вильягра перешел в ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейт" в марте 2025 года за 3,7 млн евро. В составе красно-синих аргентинец провел 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Вильягры с ЦСКА рассчитан до 31 декабря 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.

