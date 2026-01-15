ЦСКА договорился о трансфере Вильягры в бразильский клуб — источник

Об этом сообщает журналист Иван Карпов. По сведениям инсайдера, Вильягра перейдет в "Интернасьонал" на правах аренды с обязательным выкупом за 5 млн долларов.
Бразильский клуб должен будет выкупить футболиста, если он отыграет за клуб не менее 60% матчей, армейцы также получат 10% с будущей перепродажи игрока.
Родриго Вильягра перешел в ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейт" в марте 2025 года за 3,7 млн евро. В составе красно-синих аргентинец провел 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Контракт Вильягры с ЦСКА рассчитан до 31 декабря 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.
Фото: ПФК ЦСКА