Орлов упрекнул Карпина в продвижении любимчиков

В частности, Орлов отметил постоянную практику в национальной команде защитника Максима Осипенко и полузащитника Данила Глебова.
"Карпин постоянно "толкал" в сборную этого Осипенко. Но он полностью провалился в московском "Динамо", как и Карпин. Взял Глебова в сборную и ставит его центральным опорным. Но какой он опорник, когда есть Кисляк? Тот же Баринов, что, хуже играет, чем Глебов?" — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" в июле 2025-го, но уже в ноябре того же года покинул клуб, сосредоточившись на работе в сборной России.
