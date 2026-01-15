По итогам 18 туров ростовская команда с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
"Оценю первую часть сезона на три с плюсом. Смазали начало, стартовали тяжело, но у нас очень молодая команда. Нестабильность можно понять, самое главное, что справились с давлением извне, много было сплетен вокруг клуба. Хорошо, что ребята и тренерский штаб не переключались на это, а думали только о футболе", — отметил Голенков в беседе с "Матч ТВ".
Егор Голенков в сезоне 2025/2026 отыграл 18 матчей в РПЛ, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. В 6 встречах Кубка России форвард отметился 2 голами.
Голенков оценил выступление "Ростова" в первой части сезона
Фото: ФК "Ростов"