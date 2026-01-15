Цвета кипрской команды Лесовой защищал на правах аренды в сезоне 2024/2025.
"Это был один из лучших этапов в моей карьере. Я поиграл в новом чемпионате, в другой стране. Это не слабый чемпионат. "Пафос" вышел в Лигу чемпионов. В других турнирах кипрские клубы успешно играют. Мне чемпионат Кипра дал уверенность в своих силах, которой мне не хватало в последние годы. В АЕЛе я был лидером команды, играл все матчи", — передает слова Лесового "Евро-Футбол.Ру".
За АЕЛ Даниил Лесовой отыграл 30 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.
Лесовой назвал свое выступление на Кипре одним из лучших этапов карьеры
Нападающий "Пари НН" Даниил Лесовой поделился воспоминаниями о своих выступлениях за АЕЛ.
Фото: ФК "Пари НН"