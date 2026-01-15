Дзюба рассказал, что вдохновило его задуматься не завершать карьеру

Дзюбу вдохновил пример хоккейного форварда Александра Радулова, выступающего за ярославский "Локомотив".
"В начале сезона я думал, что точно год поиграю. А сейчас, возможно, подумаю. Радулов меня вдохновил, опять на год продлил. Думаю, что еще годик попылит", — сказал Дзюба в беседе с ТАСС.
На счету Артема Дзюбы — 16 матчей, 5 забитых мячей и 4 результативные передачи в составе "Акрона" в первой части сезона 2025/2026. Контракт форварда с тольяттинцами рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро.
Фото: ФК "Акрон"