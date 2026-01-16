Личка рассказал, что отклонил предложения европейских клубов

"Поступали предложения от различных европейских команд, но они мне оказались неинтересны. От команд чемпионата России предложений не было, никто со мной не связывался", - цитирует Личку "Спорт день за днем".
Напомним, в России Марцел Личка возглавлял московское "Динамо" и "Оренбург". С бело-голубыми чешский специалист работал с июня 2023 по май 2025 года.
Последним клубом в тренерской карьере Лички был турецкий "Фатих Карагюмрюк", который он покинул в октябре прошлого года. Под его руководством команда провела 10 матчей, в которых потерпела 8 поражений и 1 раз сыграла вничью.
Фото: ФК "Динамо"