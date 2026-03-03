Семин рассказал о своих ожиданиях от матча "Балтика" - "Зенит"

- Будет очень интересный матч. Это же игра на вылет.
"Балтика" и "Зенит" хорошо друг друга знают. Матч интересен, потому что "Балтика" очень хороша в физическом плане, - цитирует Семина "Чемпионат".
Сегодня, 3 марта, калининградская "Балтика" примет на домашнем поле петербургский "Зенит" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Проигравшая команда покинет турнир.
Напомним, что команды встречались между собой в матче 19 тура Российской Премьер-Лиги - домашнюю победу одержали петербуржцы со счетом 1:0, автором забитого мяча стал Луис Энрике.