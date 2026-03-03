"После Моуринью он как король". Экс-игрок "Рубина" - о Тедеско

Бывший футболист "Рубина" Хасан Кабзе высказался о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера "Фенербахче".

Фото: ФК "Фенербахче"

Он делает свою работу и фокусируется только на том, чтобы сделать "Фенербахче" чемпионом. После Моуринью Тедеско – как король", - сказал Кабзе.