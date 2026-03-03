Матчи Скрыть

"Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу". Корнеев - о Карседо

Футбольный функционер Игорь Корнеев прокомментировал дебют Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Прекрасный первый матч в исполнении "Спартака", который создал кучу не реализованных моментов, помимо трех забитых мячей. Сами себе чуть осложнили жизнь, когда "Сочи" сравнял. Но Карседо гнул свою линию и без паники все довел до логичного конца.

Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют", - сказал Корнеев.

Вчера, 2 марта, в Сочи состоялся заключительный матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между местной одноименной командой и московским "Спартаком". Игра проходила на стадионе "Фишт" и завершилась победой гостей со счетом 3:2. Забитыми голами в составе красно-белых отметились полузащитник Эсекьель Барко, а также вингеры Маркиньос и Пабло Солари.

Напомним, это был дебютный матч для Хуана Карлоса Карседо в качестве главного тренера "Спартака". Испанский специалист возглавил команду в январе.

Источник: "СЭ"

