"Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу". Корнеев - о Карседо

Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют", - сказал Корнеев.
Вчера, 2 марта, в Сочи состоялся заключительный матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между местной одноименной командой и московским "Спартаком". Игра проходила на стадионе "Фишт" и завершилась победой гостей со счетом 3:2. Забитыми голами в составе красно-белых отметились полузащитник Эсекьель Барко, а также вингеры Маркиньос и Пабло Солари.
Напомним, это был дебютный матч для Хуана Карлоса Карседо в качестве главного тренера "Спартака". Испанский специалист возглавил команду в январе.
Источник: "СЭ"