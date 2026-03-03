"Хорошая работа в сложном матче". Экс-арбитр РПЛ - о работе судьи на игре "Зенита" и "Балтики"

"Хиль был в офсайде. Если так, то он перекрывал обзор вратарю, который сначала сделал шаг влево и только потом среагировал на мяч. Это "вне игры".
Больше в этой игре эпизодов у Сухого не было. Хорошая работа в сложном матче", - цитирует Федотова "Чемпионат".
В пятницу, 27 февраля, матчем "Зенит" - "Балтика" стартовал 19-й тур Российской Премьер-Лиги, а также весенняя часть сезона. Поединок состоялся на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершился победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. Три очка хозяевам поля принес вингер Луис Экрике, забивший на 87-й минуте.
Напомним, на 75-й минуте игры калининградцы вышли вперед, однако главный судья встречи Алексей Сухой отменил взятие ворот после вмешательства VAR.