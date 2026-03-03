"Над речью надо поработать". Карпукас - о новом капитане "Локомотива"

"Перед игрой капитан всегда говорит какие-то слова, мы поддержали Антона. Всегда ему помогаем. Он хороший вратарь и человек. Над речью ему надо еще поработать (смеется)", - цитирует Карпукаса "СЭ".
Напомним, минувшей зимой московский "Локомотив" покинул полузащитник Дмитрий Баринов, бывший капитаном команды на протяжении нескольких последних лет. На зимних сборах "железнодорожники" выбрали нового капитана, которым стал вратарь Антон Митрюшкин.
В этом сезоне 30-летний голкипер провел 18 матчей в РПЛ, пропустил 22 мяча и 4 игры отстоял на ноль.