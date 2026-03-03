Матчи Скрыть

"Мало кто так играет". Защитник "Урала" - о футболе Березуцкого

Защитник "Урала" Матвей Бардачев высказался об игре команды под руководством Василия Березуцкого.
Фото: ФК "Урал"
"Какой футбол ставит Березуцкий? Новый. Мало кто в Первой лиге играет в такой атакующий футбол.

Вообще, все мое время в "Урале" команда всегда играет первым номером, на мяче и больше низом. С Березуцким мало что поменялось, но привнесли методики из Европы", - сказал Бардачев.

Василий Березуцкий был назначен на пост главного тренера "Урала" в декабре 2025 года. Специалист возглавил команду после Мирослава Ромащенко.

Под руководством Березуцкого уральцы провели один официальный матч, в котором минимально уступили в гостях лидеру Первой лиги "Факелу" со счетом 0:1.

Екатеринбуржцы занимают второе место в турнирной таблице чемпоината, имея в своем активе 41 набранное очко по итогам 22 прошедших туров.

Источник: "Чемпионат"

