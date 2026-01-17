Матчи Скрыть

Заварзин: с таким тренерским штабом "Динамо" способно попасть в стыковые матчи

Экс-гендиректор "Динамо" Юрий Заварзин резко высказался о тренерском штабе московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"
По его мнению, нынешний состав тренеров может не только не дать прогресса, но и привести команду к серьёзным проблемам по ходу сезона.

- С таким тренерским штабом, который они собрали, "Динамо" способно попасть в стыковые матчи и ниже. У Гусева нет большого опыта работы, Жирков вообще без опыта, а Шаронов - это хороший парень, но это теоретик. "Динамо", к сожалению, может опуститься, - цитирует Заварзина "Советский спорт".

"Динамо" имеет в копилке 21 балл и идёт на десятой позиции в РПЛ. В первом матче после зимнего перерыва московская команда на своей арене встретится с "Крыльями Советов", поединок пройдёт 1 марта.

