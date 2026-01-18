Матчи Скрыть

"Кто бы ни пришел - он все равно выделяется". Защитник "Пари НН" - о возможном уходе Боселли

Защитник "Пари НН" Максим Шнапцев высказался о возможном уходе из команды нападающего Хуана Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"
"100 процентов мы потеряем в финальной трети, в организации моментов. Если смотреть на оборону, то где-то добавим. Появится игрок, который больше отрабатывает в плане обороны. Но в атаке точно потеряем. Кто бы ни пришел - Боселли все равно выделяется", - сказал футболист.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что нападающий "Пари НН" Хуан Боселли может продолжить карьеру в "Краснодаре".

26-летний уругвайский футболист присоединился к "Пари НН" в сентябре 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом истекает этим летом. В текущем сезоне форвард записал на свой счет 10 забитых голов в 20 матчах за нижегородскую команду.

Источник: "Известия"

