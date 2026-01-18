"Он может быть только продан". Агент - о будущем Роналдо в "Ростове"

"У Роналдо контракт до 2028 года, и он хочет отработать его полностью. Мы получили несколько предложений об аренде, но "Ростов" не готов отдавать его так. Роналдо может быть только продан, если будет предложение, которое удовлетворит клуб", - цитирует агента Metaratings.
Напомним, ранее стало известно, что ФИФА наложила запрет на регистрацию "Ростовом" новых футболистов. Санкции по отношению к российскому клубу применены до лета 2027 года.
Роналдо пополнил состав "Ростова" в январе 2024 года. Действующий контракт 25-летнего вингера рассчитан до лета 2028 года. В этом сезоне бразилец принял участие в 18 матчах чемпионата и Кубка России, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.
Агент вингера "Ростова" Роналдо Хулио Сезар Гранха прокомментировал будущее своего клиента в клубе.
Фото: ФК "Ростов"