Булыкин назвал фаворита в матче ЦСКА - "Краснодар"

"Краснодар" - очень грозная сила, они показывают очень мощную игру. В первом туре после перерыва это было видно. Посмотрим, как ЦСКА сможет с этим справиться.
Для меня "Краснодар" фаворит, хоть ЦСКА и играет дома", - сказал Булыкин "Матч ТВ".
Сегодня, 4 марта, состоится первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
Ответная игра состоится на "Ozon Арене" 17 марта.
На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка в 19-ти матчах. "Армейцы" располагаются на четвертой строчке с 36 баллами в своем активе.