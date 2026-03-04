Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
18:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
КраснодарНе начат

Булыкин назвал фаворита в матче ЦСКА - "Краснодар"

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о матче Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром".
Фото: ФК ЦСКА
Дмитрий Булыкин заявил, что "Краснодар" является фаворитом в матче Кубка России.

"Краснодар" - очень грозная сила, они показывают очень мощную игру. В первом туре после перерыва это было видно. Посмотрим, как ЦСКА сможет с этим справиться.

Для меня "Краснодар" фаворит, хоть ЦСКА и играет дома", - сказал Булыкин "Матч ТВ".

Сегодня, 4 марта, состоится первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Ответная игра состоится на "Ozon Арене" 17 марта.

На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка в 19-ти матчах. "Армейцы" располагаются на четвертой строчке с 36 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится