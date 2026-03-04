По информации источника, в клубе недовольны уровнем посещаемости матчей на "РЖД Арене". Руководство привлекает всех, кто числиться в клубе, вплоть до сотрудников академии и сервисных служб. Отмечается, что билеты для работников бесплатные.
На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 19-ти матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 11 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
Источник: Telegram-канал Sport Baza
Сотрудников "Локомотива" заставляют ходить на матчи клуба под угрозой увольнения - источник
Фото: ФК "Локомотив"