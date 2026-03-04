Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
18:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
КраснодарНе начат

Сотрудников "Локомотива" заставляют ходить на матчи клуба под угрозой увольнения - источник

Сотрудников "Локомотива" принуждают посещать все домашние матчи клуба под угрозой штрафов и увольнения.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, в клубе недовольны уровнем посещаемости матчей на "РЖД Арене". Руководство привлекает всех, кто числиться в клубе, вплоть до сотрудников академии и сервисных служб. Отмечается, что билеты для работников бесплатные.

На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 19-ти матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 11 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.

Источник: Telegram-канал Sport Baza

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится