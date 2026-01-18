"У меня нет такой информации (о возможном уходе). Алексей тренируется, у него всё хорошо. Информация про то, что клуб хочет расстаться с ним, не соответствует действительности. Всё в рабочем режиме", — приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Миранчук может покинуть "Атланту" и сменить команду на другой клуб из MLS.
Россиянин играет в американской команде с 2024 года. Он вышел на поле в 36 матчах во всех турнирах за "Атланту Юнайтед", в которых записал на свой счет 8 голом и 3 результативные передачи. Действующее трудовое соглашение Миранчука с американским клубом рассчитано до декабря 2027 года, контракт включает опцию продления еще на один год.
30-летний полузащитник за свою карьеру также играл в московском "Локомотиве", итальянских "Торино" и "Аталанте", в составе которой в 2024 году Миранчук выиграл Лигу Европы.
Агент Миранчука ответил, покинет ли футболист "Атланту"
Спортивный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника "Атланты Юнайтед" Алексея Миранчука, высказался о будущем игрока в американском клубе.
Фото: Getty Images