Смертин – о марафоне в Якутии: обморозил палец. Тут же отвезли в больницу

"Уже после финиша общался с журналистами, буквально за 10 минут у меня замерзли ноги. Носок так примерз к кроссовке, что понадобилась помощь, чтобы снять его — внутри был лед. Когда снял носок, палец был синим. Даже испугался, как бы ампутировать не пришлось. Меня тут же отвезли в больницу, сделали капельницу, обезболивающий укол", – приводит слова Смертина "Матч ТВ".
В субботу, 17 января 50-летний Смертин пробежал якутский ультрамарафон. Турнир проходил в Оймяконе при температура воздуха -41°С. Экс-футболист преодолел 50 километров. На прохождение дистанции у него ушло 4 часа и 45 минут. Смертин финишировал седьмым в общем зачете, но стал первым в своей возрастной категории.
Смертин за карьеру игрока выступал за барнаульское "Динамо", "Зарю" из Ленинска-Кузнецкого, "Уралан" из Элисты, московские "Локомотив" и "Динамо", а также французский "Бордо", английские "Челси", "Портсмут", "Чарльтон" и "Фулхэм". Вместе с железнодорожниками Смертин завоевал серебряные награды чемпионата России, а также выиграл Кубок страны. Кроме того, на счету полузащитника 55 матчей в составе национальной сборной.
Фото: соцсети Алексея Смертина