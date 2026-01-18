Матчи Скрыть

Экс-партнер Баринова: он не по своей воле ушел из "Локо"

Бывший защитник "Локомотива" Роман Шишкин высказался о переходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я еще с ним играл, знаю, что он такой справедливый трудяга, который честно делает свою работу. Но я, наверное, сказал бы так: что он не по своей воле ушел. Потому что я знаю, как он относится к "Локомотиву". И я думаю, что он сам бы был не против завершить эту прекрасную историю именно в этом клубе", – приводит слова Шишкина "РБ Спорт".

Шишкин и Баринов вместе играли в "Локомотиве" с 2015 по 2017 год.

Ранее стало известно, что Баринов покинул команду и перешел в ЦСКА. Контракт полузащитника с армейцами рассчитан до лета 2029 года. Он будет выступать под номером 6. Футболист всю карьеру провел в "Локомотиве". Вместе с железнодорожниками он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны. Всего Баринов принял участие в 274 матчах за московскую команду, в которых записал на свой счет 13 голов и отдал 27 результативных передач.

