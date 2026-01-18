Шишкин: стоит отдать должное, что Карседо не побоялся возглавить "Спартак"

"Показать результат в "Спартаке" - очень непросто. Будет адаптация, подстройка под российский футбол и именно под "Спартак". А "Спартак", мы все понимаем, это непростая команда, которая требует сразу результата. Стоит отдать ему должное, что он не побоялся и взял на себя такую ответственность, принял такое решение", – приводит слова Шишкина "РБ Спорт".
5 января "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером команды. Ранее эту должность занимал Деян Станкович, который покинул красно-белых в ноябре 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера был Вадим Романов.
Карседо заключил контракт с московским клубом до конца сезона-2027/28. Ранее испанец уже работал в "Спартаке": в 2012 году он был помощником в тренерском штабе Унии Эмери.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на шестом месте. В активе команды 29 очков после 18-ти туров РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"