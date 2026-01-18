Агент Макарова рассказал о переговорах с китайским клубом

"С китайским клубом был долгий контакт, но мы не смогли договориться. Этот вариант, к сожалению, отпал", — приводит слова Бабыря "Чемпионат".
Макаров является игроком "Динамо" с лета 2021 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 12 матчах за бело-голубых, в которых записал на свой счет три гола и одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что нападающий проходит подготовку ко второй части сезона в "Динамо-2". Макаров отсутсвует на зимних сборах основной команды в Турции.
Срок контракта нападающего с "Динамо" истекает летом 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 1,8 миллиона евро.
Спортивный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вингера "Динамо" Дениса Макарова, рассказал о переговорах с клубом из Китая.
Фото: ФК "Динамо"