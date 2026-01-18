Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
15:30
КДВНе начат
Ахмат
17:00
ОФК БелградНе начат

Канчельскис назвал клубы РПЛ, претендующие на чемпионство

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис ответил, какие клубы РПЛ могут выиграть чемпионат страны в нынешнем сезоне.
Фото: ТАСС
"В этом году "Зенит" станет чемпионом. У них вроде юбилей, да? "Краснодар" будет бороться с ними, но не дотянут. "Локомотив" не рассматриваю. Начали они хорошо, но молодёжь у них нестабильная. ЦСКА может побороться, но скорее за второе-третье место", — приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".

"Краснодар" является действующим чемпионом России. В нынешнем розыгрыше РПЛ команда Мурада Мусаева лидирует с 40 очками. "Зенит" с отставанием в одно очко располагается на второй строчке. Тройку лидеров после 18-ти туров чемпионата России замыкает "Локомотив", в активе которого 37 очков.

Действующий обладатель Кубка России ЦСКА набрал 36 очков и на данный момент занимает четвёртое местов турнирной таблице.

