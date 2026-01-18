Ловчев: со стороны выглядит, будто Захаряна устраивает, что он просто сидит

"Со стороны выглядит, будто Захаряна устраивает, что он просто сидит там. "Денежка капает, а я просто живу в Испании". Такого не должно быть у спортсмена. Величие любого спортсмена — это результат, а результата нет. Не знаю, что ему делать надо. Но мы практически о нем забываем. Обсуждаем не то, как он играет в футбол, — он всё время лечится", – приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что Захарян не вошел в заявку "Реала Сосьедад" на встречу 20-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" из-за травмы. У игрока возникли боли в левой икроножной мышце.
22-летний футболист весной 2025 года получил рецидив травмы четырехглавой мышцы, из-за чего не принимал участия в матчах до конца предыдущего сезона. Начало текущего розыгрыша чемпионата Испании Захарян пропустил из-за восстановления после вируса.
Россиянин пополнил состав "Реала Сосьедад" в августе 2023 года. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.
Бывший российский футболист Евгений Ловчев высказался об игре полузащитника Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад".
Фото: Getty Images