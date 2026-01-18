Агенты отреагировали на слухи об интересе немецких клубов к Даку

"К Даку есть много интереса, но не думаю, что зимнее трансферное окно это хорошее время для перехода", — приводит слова представителей агентства "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что агенты предложили кандидатуру Мирлинда Даку клубам из Германи. После чего игроком заинтересовались "Аугсбург", "Майнц" и "Гамбург".
Албанский нападающий выступает за "Рубин" с лета 2023 года. В текущем сезоне он вышел на поле в 22 матчах за казанцев, в которых записал на свой счет 10 голов и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с "Рубином" рассчитан до конца сезона-2028/29. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Даку в 10 миллионов евро.
Фото: ФК "Рубин"