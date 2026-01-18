"Дзюба для "Акрона" — звезда и человек, который приносит результат. Он столько забил и сделал передач! По большому счету, капитанская повязка — это уважение. Дзюба — один из лучших футболистов страны за последние 10-15 лет. Кому-то может не нравиться, как Артем выступает в прессе или где-то еще, но это не имеет отношение к тому, вожак он или нет", — приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что после ухода Константина Савичева из "Акрона" Дзюба станет капитаном команды.
37-летний форвард играет в "Акрона" с 2024 года. За все время в составе команды он принял участие в 40 встречах, в которых записал на свой счет 15 голов и отдал 11 результативных передач.
"Акрон" завершил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров в активе тольяттинцев 21 очко.
Ловчев назвал Дзюбу одним из лучших футболистов десятилетия
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акон"