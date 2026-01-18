Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
КДВЗавершен
Ахмат
3 - 0 3 0
ОФК Белград2 тайм

"Сочи" сыграл вничью с "КДВ" в товарищеском матче

"Сочи" сыграл вничью с командой КДВ в товарищеском матче (2:2).
Фото: ФК "КДВ"
Мячи за "Сочи" забили опорный полузащитник Дмитрий Васильев и правый вингер Руслан Барт. Голами за КДВ отличились нападающий Константин Антипов и атакующий полузащитник Олег Леонов.

Голы: Васильев, 52, Барт, 61 - Антипов, 16, Леонов, 36.

"Сочи": Дёгтев, Макарчук, Литвинов, Солдатенков, Заика, Начо, Коваленко, Барт, Корнеев, Игнатов, Фёдоров.

На 46-й минуте вышли: Рудаков, Марсело, Стоич, Магаль, Васильев, Волков, Зиньковский, Крамарич.

"КДВ": Воронов, Егоров, Нестеров, Денисов, Стародуб, Чудин, Коротаев, Килин, Леонов (Степаненко, 46), Симдянкин, Антипов.

