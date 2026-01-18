"Сочи" сыграл вничью с "КДВ" в товарищеском матче

"Сочи" сыграл вничью с командой КДВ в товарищеском матче (2:2).

Фото: ФК "КДВ"

Мячи за "Сочи" забили опорный полузащитник Дмитрий Васильев и правый вингер Руслан Барт. Голами за КДВ отличились нападающий Константин Антипов и атакующий полузащитник Олег Леонов.



Товарищеские матчи



Голы: Васильев, 52, Барт, 61 - Антипов, 16, Леонов, 36.



"Сочи": Дёгтев, Макарчук, Литвинов, Солдатенков, Заика, Начо, Коваленко, Барт, Корнеев, Игнатов, Фёдоров.



На 46-й минуте вышли: Рудаков, Марсело, Стоич, Магаль, Васильев, Волков, Зиньковский, Крамарич.



"КДВ": Воронов, Егоров, Нестеров, Денисов, Стародуб, Чудин, Коротаев, Килин, Леонов (Степаненко, 46), Симдянкин, Антипов.