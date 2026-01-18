Экс-игрок ЦСКА Роша посетил тренировку клуба и обратился к болельщикам (видео)

"Привет всем болельщикам ЦСКА. Я пришел посмотреть, как мои друзья тренируются на сборах. Очень рад увидеть их всех. Хотел бы пожелать всем удачи! Обнимаю!", - сказал Роша в видео в Telegram-канале ЦСКА.
Бразильский футболист выступал в составе московского клуба с начала сентября 2022 года по август 2025 года. Всего за "армейцев" защитник провел 106 матчей, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. На данный момент Роша является игроком "Аль-Джазиры" из ОАЭ.
Бывший игрок ЦСКА Виллиан Роша посетил тренировку команды на зимнем сборе в Абу-Даби.
Фото: ФК ЦСКА