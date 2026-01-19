В греческом клубе подчеркнули, что форвард остаётся в распоряжении команды и вопрос о его уходе сейчас не стоит.
Чалов выступает за ПАОК с лета 2024 года после перехода из ЦСКА. В сезоне-2025/26 он провёл 24 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Чалову со стороны "Зенита".
Источник: Sport24
В ПАОКе отреагировали на слухи о возможном уходе Чалова
ПАОК не получал официальных предложений по российскому нападающему Федору Чалову в текущее зимнее трансферное окно.
Фото: ФК ПАОК