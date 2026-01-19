Экс-футболист "Зенита": у меня есть вопросы к Семаку

Экс-полузащитник клуба считает, что в Петербурге не смогли выжать максимум из сильных качеств колумбийского нападающего.
- У меня вопросы к Семаку. Когда Кассьерра играл на своей позиции, он забивал. Когда Глушенков играл справа, он постоянно угрожал воротам. Как только пошли ротация и поиск разных сочетаний в атаке, Кассьерру отодвинули от ворот. Поэтому пропала результативность, - передаёт слова эксперта "Евро-Футбол.Ру".
В этом сезоне Кассьерра сыграл за "Зенит" 16 матчей, забил семь мячей и оформил два ассиста. Форвард выступает за сине-бело-голубых с 2022 года. В прессе ранее была информация, что нападающий может продолжить карьеру в Бразилии.
"Зенит" с 39 баллами в активе идёт вторым в чемпионате России.
Алексей Стрепетов выступил против возможного ухода Матео Кассьерры из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"