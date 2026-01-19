Экс-игрок "Зенита" считает, что уход форварда может серьёзно осложнить ситуацию в атакующей линии петербургского клуба.
- Если это так, то это будет проблемой для "Зенита". Некому заменить двух ушедших нападающих... "Зениту", наверное, надо кого-то покупать, - цитирует Угарова "Спорт день за днём".
В нынешнем сезоне Кассьерра провёл 16 матчей за "сине-бело-голубых", забил семь мячей и оформил два ассиста. "Зенит" с 39 баллами занимает второе место в РПЛ.
В первом матче после зимнего перерыва команда Сергея Семака примет "Балтику", матч пройдёт 27 февраля.
Угаров: уход Кассьерры станет проблемой для "Зенита"
Денис Угаров высказался о слухах вокруг Матео Кассьерры, которого связывают с возможным переходом в "Атлетико Минейро".
