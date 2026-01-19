Угаров: уход Кассьерры станет проблемой для "Зенита"

Денис Угаров высказался о слухах вокруг Матео Кассьерры, которого связывают с возможным переходом в "Атлетико Минейро".

Фото: ФК "Зенит"





В первом матче после зимнего перерыва команда Сергея Семака примет "Балтику", матч пройдёт 27 февраля. Экс-игрок " Зенита " считает, что уход форварда может серьёзно осложнить ситуацию в атакующей линии петербургского клуба.- Если это так, то это будет проблемой для "Зенита". Некому заменить двух ушедших нападающих... "Зениту", наверное, надо кого-то покупать, - цитирует Угарова "Спорт день за днём" В нынешнем сезоне Кассьерра провёл 16 матчей за "сине-бело-голубых", забил семь мячей и оформил два ассиста. "Зенит" с 39 баллами занимает второе место в РПЛ.В первом матче после зимнего перерыва команда Сергея Семака примет "Балтику", матч пройдёт 27 февраля.