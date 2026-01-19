Радченко: непонятно, почему ЦСКА отпустил Дивеева

Экс-футболист петербургского клуба отметил, что его удивляет решение ЦСКА расстаться с одним из ключевых игроков по ходу сезона.
- Сомнение вот в чём: ЦСКА, который тоже хочет бороться за золотые медали, берёт и теряет своего лучшего защитника? Еще и посередине сезона. Мне непонятно, почему ЦСКА его отпустил, - передаёт слова эксперта "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне футболист провёл 19 матчей за "красно-синих" и забил три мяча. Напомним, защитник заключил с "Зенитом" соглашение до середины 2029 года.
"Зенит" в этом сезоне набрал 39 баллов и на одно очко отстаёт от лидирующего "Краснодара". ЦСКА имеет в копилке 36 очков и располагается на четвёртой строчке в чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"