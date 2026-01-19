Матчи Скрыть

Комличенко ответил, ослабит ли "Локомотив" потеря Баринова

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко поделился мнением о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА и оценил, насколько эта потеря может сказаться на борьбе команды за высокие места.
Фото: ФК "Локомотив"
- Да не думаю. Не зря говорят, незаменимых нет. Понятное дело, конечно, будет не хватать. Его уход – футбольная жизнь, надо быть к этому готовым, - передаёт слова форварда "РБ Спорт".

Напомним, Баринов в январе принял решение перейти в ЦСКА. По данным прессы, "армейцы" заплатили за 29-летнего игрока около двух миллионов евро.

На данный момент РПЛ находится на зимней паузе. С 40 очками в активе в таблице лидирует "Краснодар". "Локомотив" имеет в копилке 37 баллов и идёт на третьей строчке.

