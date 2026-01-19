В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к нападающему "Леванте"

"Сейчас мы не заинтересованы в этом игроке и не делали никаких предложений, которые обсуждались бы в СМИ. У нас появился новый нападающий Лусиано Гонду, и сейчас мы сосредоточены на других позициях на трансферном рынке", - сказал Брейдо.
Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что московский ЦСКА заинтересован в центрфорварде испанского "Леванте" Карле Этта Эйонге. Сообщалось, что российский клуб сделал предложение по трансферу нападающего, превышающее сумму в 30 миллионов евро.
В этом сезоне 22-летний камерунец провел 18 матчей за "Леванте" в Ла Лиге и чемпионате Испании, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
Источник: "СЭ"
