В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к нападающему "Леванте"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об интересе клуба к Карлу Этта Эйонгу.
Фото: Getty Images
"Сейчас мы не заинтересованы в этом игроке и не делали никаких предложений, которые обсуждались бы в СМИ. У нас появился новый нападающий Лусиано Гонду, и сейчас мы сосредоточены на других позициях на трансферном рынке", - сказал Брейдо.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что московский ЦСКА заинтересован в центрфорварде испанского "Леванте" Карле Этта Эйонге. Сообщалось, что российский клуб сделал предложение по трансферу нападающего, превышающее сумму в 30 миллионов евро.

В этом сезоне 22-летний камерунец провел 18 матчей за "Леванте" в Ла Лиге и чемпионате Испании, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

Источник: "СЭ"

