Агент Дркушича прокомментировал будущее игрока в "Зените"

"В настоящее время никаких переговоров ни с одним клубом не ведется. Ваня готовится вместе с "Зенитом" ко второй части сезона. Он хочет выиграть чемпионский титул с клубом в РПЛ", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, ранее в прессе сообщалось о том, что в услугах центрального защитника "Зенита" Вани Дркушича заинтересован греческий ПАОК.
Дркушич присоединился к "Зениту" летом 2024 года. Трудовое соглашение 26-летнего игрока сборной Словении с петербургским клубом рассчитано до лета 2029 года. В нынешнем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 20 матчей и не отличился голевыми действиями.
Агент защитника "Зенита" Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о возможном уходе игрока из клуба.
