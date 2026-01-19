Юран: в "Спартаке" ничего не поменяется. Назначив Карседо, наступили на те же грабли

- В "Спартаке" ничего не поменяется. В клубе наступили на те же грабли, назначив Карседо главным тренером. Почему? Во-первых, иностранные специалисты не понимают специфику зимних тренировочных сборов... Во-вторых, выиграть кипрскую лигу с "Пафосом" — это не показатель.
Напомним, Хуан Карлос Карседо возглавил московский "Спартак" 5 января и подписал контракт с российским клубом до лета 2029 года. Ранее испанский специалист занимал пост главного тренера в кипрском "Пафосе".
"Спартак" набрал 29 очков в 18 турах и завершил первую часть текущего сезона РПЛ на шестом месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу в чемпионате красно-белые ушли, отставая от топ-3 на 8 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Российский тренер Сергей Юран раскритиковал "Спартак" за назначение главным тренером испанца Хуана Карлоса Карседо.
