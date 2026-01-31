"Да, предложение было, мы общались, но до конкретики не дошло. Когда стал наводить справки об этой команде, то положение дел в клубе оказалось не таким, как мне рассказывали", - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
Денис Глушаков объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в сентябре 2025 года. Ранее он выступал за московский "Спартак", подмосковные "Химки", армянский "Урарту", "Пари НН", костромской "Спартак", "Ахмат" и столичный "Локомотив".
27 января 2026 года Глушакову исполнилось 39 лет. Ранее он сообщал, что у него есть тренерская лицензия УЕФА категории А.
Глушаков рассказал, что мог возглавить клуб из Второй Лиги
Фото: ФК "Спартак"