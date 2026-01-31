Габулов оценил перспективы отъезда российских вратарей в европейские клубы

По словам Габулова, сам факт перехода в Европу не должен являться самоцелью, однако такой шаг может пойти на пользу карьере игрока.
- В футболе возможно всё. Если кто-то из вратарей уедет в Европу - это будет плюсом. Если нет, главное - стабильно играть на высоком уровне. Как это делает Игорь Акинфеев, - цитирует экс-голкипера "Советский спорт".
На данный момент в топ-5 лигах Европы выступает лишь один российский вратарь - Матвей Сафонов, защищающий цвета "ПСЖ". В менее статусных чемпионатах играют Юрий Лодыгин, представляющий греческий "Левадиакос", а также Даниил Худяков из австрийского "Штурма".
Добавим, что на данный момент в РПЛ зимний перерыв, который продлится до 27 февраля. В таблице чемпионата России 40 очками в активе лидирует "Краснодар".
Фото: ФК "Динамо"