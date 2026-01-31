- В любом случае это раздражает. Мы знаем, что таким поведением бразильцы и отличаются. На поведение многих мировых звёзд закрывали глаза, - цитирует Кирьякова Legalbet.
Ранее в СМИ сообщалось, что петербургский клуб оштрафовал игрока на 60 миллионов рублей. Главный тренер команды Сергей Семак подтверждал применение финансовых санкций в отношении бразильца, но конкретную сумму не называл.
Контракт Вендела с "Зенитом" действует до лета 2029 года. В текущем розыгрыше чемпионата России полузащитник провёл 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.
"Зенит" имеет в своей копилке 39 очков и идёт вторым в чемпионате. На первой строчке располагается "Краснодар", набравший 40 баллов в 18 турах.
"На такое часто закрывают глаза". Кирьяков - о ситуации в "Зените"
Российский специалист Сергей Кирьяков высказался о дисциплинарной истории вокруг полузащитника "Зенита" Вендела, который присоединился к команде на зимних сборах с заметным опозданием.
