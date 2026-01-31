Как информирует источник, клуб из Саудовской Аравии рассматривал вариант с трансфером бразильца ещё зимой, однако реализовать его не удалось. Отмечается, что выйти с официальным предложением петербургскому клубу "Аль-Иттихаду" помешали внутренние ограничения федерации, действующие в чемпионате страны. По этой причине переговоры были отложены.
Сообщается, что следующую попытку подписать Педро саудовский клуб может предпринять уже в летнее трансферное окно.
По оценке портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 15 миллионов евро. В составе "Зенита" Педро провёл 76 официальных матчей, забил 11 мячей и отдал 11 результативных передач.
Источник: "Евро-Футбол"
Саудовский клуб отложил попытку подписать игрока "Зенита" - источник
Полузащитник "Зенита" Педро продолжает находиться в сфере интересов саудовского "Аль-Иттихада".
Фото: ФК "Зенит"