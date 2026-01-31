Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
16:00
РодинаНе начат

Саудовский клуб отложил попытку подписать игрока "Зенита" - источник

Полузащитник "Зенита" Педро продолжает находиться в сфере интересов саудовского "Аль-Иттихада".
Фото: ФК "Зенит"
Как информирует источник, клуб из Саудовской Аравии рассматривал вариант с трансфером бразильца ещё зимой, однако реализовать его не удалось. Отмечается, что выйти с официальным предложением петербургскому клубу "Аль-Иттихаду" помешали внутренние ограничения федерации, действующие в чемпионате страны. По этой причине переговоры были отложены.

Сообщается, что следующую попытку подписать Педро саудовский клуб может предпринять уже в летнее трансферное окно.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 15 миллионов евро. В составе "Зенита" Педро провёл 76 официальных матчей, забил 11 мячей и отдал 11 результативных передач.

Источник: "Евро-Футбол"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится