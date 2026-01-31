Энрике оценил ситуацию с голкиперами "ПСЖ"

Рулевой "ПСЖ" Луис Энрике поделился мнением о ситуации с выбором вратаря в парижской команде.

Фото: ФК "ПСЖ"

- Мне нравится конкуренция на любой позиции. Это современный футбол. Я рад иметь в обойме трех таких вратарей, - цитирует испанского тренера RMC.



В составе "ПСЖ" в текущем сезоне значатся три голкипера - Матвей Сафонов, Люка Шевалье и Ренато Марин.



Российский вратарь присоединился к клубу летом 2024 года и в сезоне-2025/26 принял участие в пяти матчах во всех турнирах. В этих встречах он пропустил четыре мяча и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.



После 19 туров чемпионата Франции парижский клуб с 45 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Следующий матч команда Луиса Энрике проведет 1 февраля - соперником станет "Страсбур".