Лепёхин назвал позицию, которую стоит усилить "Зениту"

- Центральный нападающий. Это важная позиция. Команде нужен игрок, который будет забивать. Хорошо играть мало. Надо забивать голы, чтобы выигрывать", - цитирует Лепёхина "Спорт день за днём".
По ходу зимней паузы петербургский клуб остался без двух игроков атаки - клуб покинули Матео Кассьерра и Лусиано Гонду.
После завершения первой части чемпионата "Зенит" идет вторым в турнирной таблице, имея в активе 39 очков и минимальное отставание от лидирующего "Краснодара". Матчи РПЛ возобновятся в конце следующего месяца.
27 февраля в рамках 19-го тура коллектив Сергея Семака примет "Балтику".
Вопрос усиления состава "Зенита" перед возобновлением сезона прокомментировал экс-футболист петербургского клуба Константин Лепёхин, сделав акцент на атакующей линии команды.
Фото: ФК "Зенит"