Агент Баринова поделился эмоциями от адаптации игрока в ЦСКА

Агент нового полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова высказался об адаптации игрока в составе красно-синих.
Фото: ПФК ЦСКА
- Вообще никаких проблем нет. Я лично присутствовал на первом сборе команды, смотрел со стороны, как все было, и могу сказать, что довольно позитивно, - сказал Кузьмичев "РБ Спорт".

Напомним, в зимнее трансферное окно ЦСКА оформил долгосрочное соглашение с 29-летним хавбеком Дмитрием Бариновым, который на протяжении многих лет защищал цвета "Локомотива". По информации СМИ, сумма компенсации за трансфер составила порядка двух миллионов евро.

