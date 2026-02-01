- Вообще никаких проблем нет. Я лично присутствовал на первом сборе команды, смотрел со стороны, как все было, и могу сказать, что довольно позитивно, - сказал Кузьмичев "РБ Спорт".
Напомним, в зимнее трансферное окно ЦСКА оформил долгосрочное соглашение с 29-летним хавбеком Дмитрием Бариновым, который на протяжении многих лет защищал цвета "Локомотива". По информации СМИ, сумма компенсации за трансфер составила порядка двух миллионов евро.
Агент Баринова поделился эмоциями от адаптации игрока в ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА