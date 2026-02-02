Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
11:00
ВождовацНе начат
Динамо Мх
16:00
Арсенал ТулаНе начат

Агент: Халк даже сейчас в РПЛ мог бы быть одним из лучших

Португальский агент Паулу Бабоза поделился мнением о текущей форме нападающего Халка
Фото: "Атлетико Минейро"
Барбоза отметил, что бразильский форвард по-прежнему остаётся конкурентоспособным на высоком уровне.

- Халк продолжает играть на высоком уровне в Бразилии, он всё ещё один из топовых футболистов чемпионата, несмотря на возраст. Даже сейчас в РПЛ он мог бы быть одним из лучших нападающих, - передаёт слова агента "РБ Спорт".


Напомним, в России Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год и провёл в общей сложности за команду 148 матчей, в которых забил 77 голов. В минувшем году 39-летний футболист защищал цвета "Атлетико Минейро", отметившись 14 голами в 53 встречах во всех основных клубных турнирах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится