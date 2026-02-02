Агент: Халк даже сейчас в РПЛ мог бы быть одним из лучших

- Халк продолжает играть на высоком уровне в Бразилии, он всё ещё один из топовых футболистов чемпионата, несмотря на возраст. Даже сейчас в РПЛ он мог бы быть одним из лучших нападающих, - передаёт слова агента "РБ Спорт".
Напомним, в России Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год и провёл в общей сложности за команду 148 матчей, в которых забил 77 голов. В минувшем году 39-летний футболист защищал цвета "Атлетико Минейро", отметившись 14 голами в 53 встречах во всех основных клубных турнирах.