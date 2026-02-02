Колосков назвал возможный итог сезона для "Динамо"

- Конечно победа в Кубке России спасла бы сезон и укрепила позиции Гусева. Это трофей, такая цель и ставилась перед командой. Это будет первый раз, когда мы увидим уже сформировавшуюся команду Гусева, потому что в прошлые разы у него не было времени сделать что-то свое, - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
"Динамо" в 18 турах чемпионата России набрало 21 балл и идёт на десятой строчке в таблице. Свой первый официальный матч в 2026 году коллектив Ролана Гусева проведёт при своих болельщиках 1 марта - соперником столичной команды станут "Крылья Советов".