Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
11:00
ВождовацНе начат
Динамо Мх
16:00
Арсенал ТулаНе начат

Колосков назвал возможный итог сезона для "Динамо"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал, каким может быть итог текущего сезона для московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По его мнению, успех в одном из турниров способен существенно повлиять на общую оценку сезона и положение главного тренера.

- Конечно победа в Кубке России спасла бы сезон и укрепила позиции Гусева. Это трофей, такая цель и ставилась перед командой. Это будет первый раз, когда мы увидим уже сформировавшуюся команду Гусева, потому что в прошлые разы у него не было времени сделать что-то свое, - цитирует Колоскова "РБ Спорт".


"Динамо" в 18 турах чемпионата России набрало 21 балл и идёт на десятой строчке в таблице. Свой первый официальный матч в 2026 году коллектив Ролана Гусева проведёт при своих болельщиках 1 марта - соперником столичной команды станут "Крылья Советов".

