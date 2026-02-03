Тороп: в любой ситуации нужно оставаться вожаком своей штрафной

Владислав Тороп заявил, что при необходимости может жестко обходиться соперниками в своей штрафной площади.
"Мне кажется, у меня немного иной подход. Но ситуации бывают разные, и в любой из них нужно оставаться вожаком своей штрафной. Моя задача — показать: если ты сюда дошел, то легкой жизни не жди. Если для этого надо будет кого-то взять за шкирку, думаю, я это сделаю", – приводит слова Торопа "Матч ТВ".
Владиславу Тороп 22 года. Он является вторым вратарём ЦСКА после Игоря Акинфеева. В нынешнем сезоне голкипер вышел на поле в 12-ти встречах во всех турнирах, в которых пропустил 9 мячей и 6 раз отыграл "на ноль".
Армейцы на данный момент идут на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. После 18-ти туров чемпионата России команда довела количество набранных очков до 36. До первого места ЦСКА не хватает 4 очка. Первый матч после зимней паузы команда Фабио Челестини проведет 1 марта. В этот день армейцы встретятся с "Ахматом".
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос, может ли он жестко действовать в штрафной.
Фото: "Матч ТВ"